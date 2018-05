Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana urmareste cu atentie criza politica din Italia si efectele economice, dar nu considera ca este necesara interventia, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters.

- Italia este in plina criza politica. A treia cea mai mare economie din zona euro se scufunda in instabilitate politica dupa ce presedintele tarii a respins propunerea partidelor care au castigat alegerile pentru Ministerul de Finante, pe motiv ca acesta a numit intrarea Italiei in zona euro „o greseala…

- Criza politica din Italia se agraveaza. Premierul desemnat, Giuseppe Conte, a anunțat ca a eșuat in eforturile de a forma un guvern. Șeful statului i-a propus lui Carlo Cottarelli, un fost funcționar de rang inalt de la Fondul Monetar Internațional, sa formeze guvernul.

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, l-a mandatat oficial luni pe Carlo Cottarelli, fost inalt responsabil al FMI, cu formarea unui nou guvern, dupa ce duminica seara ca Giuseppe Conte a renuntat la mandatul de premier desemnat al Italiei. Liderii populusti Luigi Di Maio si Matteo Salvini si-au…

- Daca 2017 a fost pentru zona euro si Uniunea Europeana un an al exuberantei, atat economice, cat si politice, 2018 se anunta un an al prudentei, al riscurilor si poate al unei mari incetiniri economice. Germania se confrunta cu o scadere a cresterii economice, iar Italia revine in prim-plan…

- Paolo Savona, un eurosceptic convins, in varsta de 81 de ani, cu o indelungata experienta politica si in economie, autorul a numeroase lucrari, care s-a remarcat adesea prin pozitii impotriva zonei euro, a fost refuzat de președintele Italiei, Sergio Mattarella, sa ocupe funcția de ministru de Finanțe…

- Ministrul Maltez al Finantelor, Edward Scicluna, a avertizat ca Italia risca sa genereze in zona euro o criza similara cu cea produsa de Grecia in 2010 daca noul guvern populist se concentreaza doar pe cheltuieli.

- Italia e pe cale sa intre intr-o aventura fara precedent in UE. Primul stat fondator al Uniunii ce va avea un guvern populist-eurosceptic poate sa arunce in aer fragilul echilibru economic si politic european. Atat prin sfidarea cadrului guvernantei economice, cat si prin preconizata deschidere spre…