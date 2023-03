Stiri pe aceeasi tema

- Ratele romanilor calculate cu IRCC vor crește de la 1 aprilie. Indicele de referința pentru creditele consumatorilor parea o soluția in trecut, dar acum lucrurile arata tot mai rau. Ratele la creditele in lei cresc de la 1 aprilie pentru aproape 500.000 de romani, dupa ce Indicele de referinta pentru…

- Peste jumatate din populatia lumii va fi supraponderala sau obeza pana in 2035 daca nu se iau masuri semnificative, potrivit unui nou raport, informeaza Reuters. Atlasul pentru 2023 al Federatiei Mondiale impotriva Obezitatii estimeaza ca 51% din populatia lumii, adica peste 4 miliarde de oameni,…

- De astazi, indemnizația de șomaj, indemnizația pentru creșterea copilului și venitul minim garantat cresc cu aproape 14% Indemnizația de șomaj, cea pentru creșterea copilului și venitul minim garantat se majoreaza de astazi cu aproape 14%. Indemnizația minima pentru creșterea copilului se majoreaza…

- Potrivit ȘtirileTVR, spaniolii au imprumutat peste 8 miliarde de euro de la banci pentru a avea propria locuința, iar ipoteca medie in Spania este de 150.000 de euro, pe 30 de ani.​ In ianuarie 2022 EURIBOR avea valoare negativa, in 2023 a ajuns la 3,3%, iar ratele au explodat. Analistii spun ca noul…

- Potrivit ȘtirileTVR, spaniolii au imprumutat peste 8 miliarde de euro de la banci pentru a avea propria locuința, iar ipoteca medie in Spania este de 150.000 de euro, pe 30 de ani.​ In ianuarie 2022 EURIBOR avea valoare negativa, in 2023 a ajuns la 3,3%, iar ratele au explodat. Analistii spun ca noul…

- Prețurile apartamentelor oferite spre inchiriere au fost cu 8,7% mai mari fața de aceeași perioada a anului 2021, rata o analiza realizata de imobiliare.ro, in perioada ianuarie – decembrie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- De la 1 martie se majoreaza INDEMNIZAȚIA lunara minima pentru creșterea copilului. Ce alte ajutoare mai primesc romanii in 2023 Indemnizația lunara minima primita de mame pentru creștere a copilului va fi majorata de la 1 martie, o data cu majorarea valorii ISR, relateaza alba24.ro. De la aceeași data…

- Banca Nationala a publicat noua valoare a IRCC- indicele calculat ca alternativa a ROBOR. De la 4,06%, acesta a urcat la 5,71%. In Romania sunt circa 460.000 de oameni cu credite ancorate la IRCC. IRCC inseamna Indicele de referința pentru creditele consumatorilor. IRCC se calculeaza la trimestru Indicele…