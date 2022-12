Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, marti, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea…

- Banca Angliei (BoE) a decis, joi, o majorare semnificativa a dobanzii de referinta, in cadrul eforturilor Guvernului Rishi Sunak de contracarare a inflatiei in Marea Britanie, pe fondul situatiei economice dificile.

- Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala din Statele Unite, a anuntat, miercuri seara, o noua majorare semnificativa a dobanzii de referinta, in cadrul actiunilor de reducere a inflatiei, in contextul situatiei economice dificile.

- Ratele in euro vor crește din nou, dupa ce Banca Centrala Europeana a majorat dobanda de referința dintr-odata cu 0,75 %. Este o creștere substanțiala motivata de eforturile pentru temperarea inflației, care a ajuns la valori-record in zona euro, mai ales ca urmare a consecințelor economice ale razboiului…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP.

- Turcia si-a redus dobanda de referinta pentru a treia luna consecutiv in conditiile in care presedintele Recep Tayyip Erdogan merge mai departe cu un plan de diminuare a costurilor de finantare in ciuda nivelului extrem de ridicat al inflatiei, scrie Financial Times. Fii la curent cu cele…

- La precedenta ședința de politica monetara, din data de 5 august, BNR a majorat rata dobanzii cheie de la 4,75% la 5,50% pe an, cea mai semnificativa majorare din ultimii 12 ani. Economistii sefi ai bancilor comerciale estimeaza pentru ședințele din octombrie si noiembrie majorari mai mici ale dobanzii…