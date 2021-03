Banca Centrala Europeana a accelerat saptamana trecuta ritmul achizitionarii de obligatiuni, dupa ce oficialii au repetat avertismentele ca recenta majorare a costurilor de finantare va deraia redresarea economiei, transmite Bloomberg, potrivit AGERPRES.

Achizitiile brute conform programului de achizitionare in regim de urgenta in caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme - PEPP) al BCE au totalizat 18,2 miliarde de euro in saptamana care s-a incheiat in 5 martie, comparativ cu 16,9 miliarde de euro in saptamana anterioara. De asemenea, a fost rascumparata o datorie in valoare…