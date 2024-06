BCE îşi scade dobânzile directoare după cinci ani şi doi ani de creştere continuă BCE si-a scazut dobanzile ultima data la 18 septembrie 2019. Dobanda depozitelor scade astfel de la 4% la a 3,75% Acest anunt era foarte asteptat, insa efectul imediat urmeaza sa fie limitat pe piete. Viteza si durata viitoarelor scaderi de dobanzi ale BCE sunt in continuare ”foarte incerte”, a avertizat joi presedinta Bancii Christine Lagarde. ”Acesta este un proces care se afla in curs (…), ceea ce este incert in privinta vitezei cu care vom merge si a timpului pe care-l va lua acest lucru”, a declarat ea. Ea apreciaza ca parcursul inflatiei va fi ”agitat”. Nouvelles projections economiques… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

