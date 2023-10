Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana a facut miercuri inca un pas in direcția lansarii unei versiuni digitale a monedei euro, care ar permite cetațenilor din cele 20 de țari care au in comun moneda unica sa efectueze plați electronice in mod sigur și gratuit, transmite Reuters. BCE a declarat ca va incepe la 1…

- Politicile bugetare prea relaxate risca sa alimenteze inflatia, intr-un moment in care Banca Centrala Europeana lupta sa o reduca, a afirmat vineri Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor BCE, transmite Reuters.Joi, Banca Centrala Europeana a decis o noua majorare a dobanzii…

- Imprumuturile acordate firmelor din blocul euro, format din 20 de natiuni, s-au extins cu 2,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa o crestere de 3,0% cu o luna mai devreme, in timp ce cresterea creditarii fata de populatie a incetinit la 1,3% ,de la 1,7% in iunie, potrivit unui raport al…

- Atat Rezerva Federala (Fed) a SUA, cat și Banca Centrala Europeana (ECB), sunt subiectul mai multor speculații ale economiștilor cu privire la ședințele extraordinare care urmeaza in cursul lunii septembrie. Deși foarte multe voci sunt inca sceptice, sondaje și analize ale Reuters, Bloomberg, Wall…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, cea de-a noua majorare consecutiva a dobanzii de referinta, care a urcat la cel mai ridicat nivel din istoria institutiei, si de asemenea a anuntat ca isi pastreaza deschise optiunile cu privire la necesitatea unor noi majorari pentru a reduce inflatia in…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va cere bancilor, din luna septembrie, sa furnizeze, saptamanal, date cu privire la lichiditatea lor. Astfel, BCE va putea derula mai frecvent verificari cu privire la capacitatea lor de a face fata unor socuri potentiale pe masura ce cresc dobanzile, a declarat presedintele…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va cere bancilor sa furnizeze date saptamanale referitoare la lichiditati, din septembrie, astfel incat sa poata efectua verificari mai frecvente asupra capacitatii lor de a evita potentiale socuri, pe masura ce ratele dobanzilor cresc, a declarat directorul pentru supraveghere…

- Incepand din luna septembrie, Banca Centrala Europeana (BCE) va cere bancilor sa furnizeze, saptamanal, date cu privire la lichiditatea lor, astfel incat BCE sa poata derula mai frecvent verificari cu privire la capacitatea lor de a face fata unor socuri potentiale pe masura ce cresc dobanzile, a…