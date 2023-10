Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) sustine o atitudine mai dura impotriva firmelor care refuza sa accepte plata cu numerar, in incercarea de a se asigura ca monedele si bancnotele raman un mijloc sigur de plata, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Banca Centrala Europeana (BCE) sustine o atitudine mai dura impotriva firmelor care refuza sa accepte plata cu numerar, in incercarea de a se asigura ca monedele si bancnotele raman un mijloc sigur de plata, transmite Bloomberg. Comentand o propunere recenta a Comisiei Europene cu privire la reglementarea…

- Banca Centrala Europeana sustine o atitudine mai dura impotriva firmelor care refuza sa accepte plata cu numerar, in incercarea de a se asigura ca monedele si bancnotele raman un mijloc sigur de plata, transmite Bloomberg.

- 2,7 miliarde de euro a primit ieri Romania din partea Comisiei Europene, in urma cererii de plata II, din cadrul Programului National de Redresare si Reziliența (PNRR), anunța deputatul PNL, Tudor Polak. ”Sunt fonduri care vin in completarea primei transe de fonduri europene care au intrat in țara…

- Nimic mai fals, spun reprezentanții Bancii Centrale Europene (BCE).„Am aflat ca in unele țari circula fake news-uri care susțin ca Europol sau autoritațile europene au decis retragerea din circulație a bancnotelor de 500 și 200 de euro. Aceste știri sunt false. Banca Centrala Europeana (BCE) și bancile…

- Nimic mai fals, spun reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei. „Am aflat ca in unele țari circula fake news-uri care susțin ca Europol sau autoritațile europene au decis retragerea din circulație a bancnotelor de 500 și 200 de euro. Aceste știri sunt false. Banca Centrala Europeana (BCE) și bancile…

- Surse guvernamentale au declarat pentru Libertatea ca intalnirea de la Bruxelles „nu a decurs bine”, iar miniștrii de la Finanțe și Proiecte Europene nu i-au convins pe oficialii europeni ca masurile fiscal-bugetare discutate de Coaliția PSD – PNL vor acoperi gaura de la buget.„Cecile Gauer (n.r. -…

- FCSB are șanse tot mai mici sa joace in Ghencea meciul cu Dinamo, programat pe 22 iulie. Oficialii CSA Steaua nu au semnat nici astazi, dupa șase zile de negocieri, contractul prin care FCSB poate inchiria arena care a costat o suta de milioane de dolari. Gigi Becali a confirmat eșecul tratativelor,…