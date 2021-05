BCE: Există riscuri de creştere a insolvenţelor după încheierea măsurilor de stimulare adoptate în timpul pandemiei de Covid-19 Pandemia a lovit diferite sectoare economice cu diferite grade de severitate si viteza, turismul si ospitalitatea fiind printre cele mai afectate. In ultima sa evaluare a stabilitatii financiare, BCE a avertizat ca acest soc inegal concentreaza riscurile in tari foarte specifice si in parti ale economiei zonei euro. “Este un mesaj dulce-amar”, a declarat vicepresedintele BCE, Luis de Guindos, cu privire la ultima evaluare. ”Evolutia vaccinarilor este foarte pozitiva, recuperam si aceasta este, stiti, o veste foarte buna. Dar, simultan, ei bine, continuam sa avem anumite riscuri de stabilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul precizeaza ca la nivelul structurilor abilitate nu a fost inregistrat niciun document legat de constituirea unui grup de lucru in cadrul Ministerului Sanatații care sa verifice raportarile zilnice privind evoluția pandemiei COVID-19. Astfel, toate informațiile aparute in spațiul public privind…

- Ministerul Sanatatii a precizat ca, la nivelul sau, "nu exista un grup de lucru legal constituit" privind verificarea raportarilor zilnice referitoare la evolutia pandemiei de COVID-19, acesta urmand sa fie constituit luni in conformitate cu legislatia in vigoare, iar

- Pandemiile ne pot afecta fizic, dar mai ales, emotional Psihologul Raluca Cristina Dincu a explicat la ZIUA LIVE cum putem sa avem grija de noi, deoarece Covid 19 se vindeca, insa noi trebuie sa cautam sa ne gasim echilibrul Frica si anxietatea sunt firesti in astfel de momente, insa, gestionarea stresului…

- Peste 708 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate la nivel mondial, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei de COVID-19 in lume.

- Peste 40% din populatia Romaniei a avut, in timpul pandemiei de COVID-19, simptome anxioase sau depresive, releva rezultatele unui studiu realizat la o clinica din Cluj-Napoca. "Sanatatea psihica era o problema severa si inainte de pandemie cu o prevalenta anuala in randul europenilor de 38,2…

- Pandemia de coronavirus a intarit in mod semnificativ puterea de piata a firmelor dominante, ceea ce ar putea avea un impact asupra cresterii pe termen mediu si ar sufoca inovatia si investitiile, arata un studiu publicat luni de Fondul Monetar International, informeaza Reuters. Potrivit documentului,…

- Jandarmii damboviteni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul pandemiei de Covid-19.In perioada 1 – 7 martie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, impreuna cu politistii au fost desfasurate actiuni de verificare in zone aglomerate,…

- Pandemia de coronavirus a provocat traume in masa la o scara mai mare decat al Doilea Razboi Mondial, iar impactul va dura „mulți ani de acum incolo”, a anuntat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, informeaza Mediafax. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…