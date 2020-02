BCE este "foarte ingrijorata" de extinderea epidemiei de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana "este foarte ingrijorata" de extinderea epidemiei de coronavirus. Declaratia a fost facuta de Isabel Schnabel, membru al Comitetului executiv al BCE, intr-un discurs rostit la Londra, transmite Reuters, citeaza economica.net.

- Oficialii companiei Samsung au confirmat ca au inchis temporar o fabrica din orasul sud-coreean Gumi dupa ce un angajat a fost depistat cu coronavirus. Pe langa faptul ca a inchis fabrica pana pe 25 februarie, Samsung a transmis ca le-a cerut si colegilor celui infectat sa ramana in izolare.…

- Royal Bank of Scotland nu va mai utiliza acest nume la nivelul grupului, dupa 293 de ani, si va adopta brandul NatWest, care provine de la National Westminster Bank, pe care RBS a cumparat-o in anul 2000 si care este mult mai populara in sondajele de opinie privind satisfactia clientilor din Marea Britanie,…

- Economia Germaniei a stagnat in trimestrul patru din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, a anuntat vineri Oficiul Federal de Statistica (Destatis), pe fondul tensiunilor comerciale globale si al incertitudinilor legate de Brexit, transmit DPA, Reuters si Deutsche Welle. Conform noilor…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) se asteapta pe plan global la o cerere mai scazuta pentru titei in 2020, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, si a anuntat ca productia sa a scazut semnificativ in ianuarie, fiind implementat noul pact privind limitarea furnizarii, transmit DPA si…

- Impactul negativ al epidemiei cu noul coronavirus asupra economiei chineze sporeste, in special in domeniul consumului, a atras luni atentia vicepresedintele Comisiei Nationale de Dezvoltare si Reforma din China (NDRC), Lian Weiliang, transmite Reuters. Impactul epidemiei va fi de scurta durata,…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co poarta discutii cu bancile pentru a putea imprumuta o suma de cel putin 10 miliarde dolari, in conditiile in care producatorul de avioane se confrunta cu costuri crescute ca urmare a prabusirii celor doua avioane 737 Max, informeaza postul de televiziune CNBC…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…