BCE: Bulgaria şi Croaţia, acceptate în anticamera zonei euro Bulgaria si Croatia au fost acceptate sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb, n.r.), o perioada obligatorie de doi ani înainte de adoptarea monedei euro, a anuntat Banca Centrala Europeana (BCE), în ceea ce ar urma sa fie prima expansiune a zonei euro de dupa 2015.



În urma obtinerii aprobarii din partea ministrilor de Finante din zona euro si a oficialilor BCE, Bulgaria si Croatia se vor alatura si uniunii bancare, ceea ce înseamna ca principalele banci din cele doua state est europene vor fi plasate sub directa supervizare a BCE începând din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

