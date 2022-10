Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri, la 8,17 % de la 8,15%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR…

- Economiștii și-au majorat estimarea privind inflația anuala in Argentina in acest an la 95%, potrivit unui sondaj lunar publicat de banca centrala, in condițiile in care țara se lupta sa depașeasca o criza economica prelungita marcata de creșterea prețurilor. Cea mai recenta prognoza pentru creșterea…

- In timp ce inflatia a atins 9,1% in august si este asteptata sa depaseasca tinta de 2% a BCE in urmatorii doi ani, banca centrala si-a majorat ratele dobanzilor cu o viteza record si a cerut guvernelor sa contribuie la reducerea facturilor energiei, care au crescut de cand Rusia a invadat Ucraina. BCE…

- Cea mai mare economie din Europa este printre cele mai vulnerabile la orice intrerupere a aprovizionarii cu energie sau la cresterea costurilor, deoarece sectorul sau industrial se bazeaza in mare masura pe gazele rusesti. Un sondaj realizat de Reuters in randul economistilor a aratat ca Germania va…

- Previziunile privind activitatea economica sunt considerabil revizuite in sus pentru 2022, insa exclusiv ca efect al cresterii acesteia mult peste asteptari in trimestrul I, iar pentru 2023 sunt revizuite semnificativ in sens descendent, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de…