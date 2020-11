Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Pfizer si partenerul sau BioNTech SE ar putea obtine unda verde pentru un vaccin impotriva coronavirusului in decurs de cateva saptamani a generat sperante ca economia mondiala si-ar putea reveni in forta anul viitor.

- Acelasi oficial, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, a precizat ca pretul convenit de UE „este mai aproape de 20 de dolari decit de 10 dolari” insa a refuzat sa ofere o cifra exacta, transmite jurnal.md. Comisia Europeana a anuntat ca a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a aprobat un contract cu laboratoarele american Pfizer si german BioNTech in vederea achzitionarii a peste 300 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19, dintre care primele doze ar putea fi livrate pana la sfarsitul lui 2020, - cel de-al patrulea contract…

- Aurul se ieftinește, iar prețul petrolului crește, dupa anunțul privind progresele inregistrate de Pfizer cu vaccinul impotriva COVID-19. Creșteri puternice și pe burse Cotatia aurului a inregistrat luni o scadere de aproape 2%, in timp ca cotatia barilului de petrol a crescut, dupa ce grupul farmaceutic…

- Grupul farmaceutic Pfizer Inc. a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficienta de peste 90% in prevenirea maladiei COVID-19, conform datelor initiale provenite dintr-un studiu amplu de faza 3. Anuntul companiei americane reprezinta o prima victorie importanta obtinuta in lupta impotriva…

