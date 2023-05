Stiri pe aceeasi tema

- Bancile europene se indreapta din ce in ce mai mult spre tranzactii personalizate cu investitori precum fondurile de investitii pentru a reduce riscurile asociate cu portofoliile lor de credite si a-si imbunatati soliditatea financiara, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui…

- Este putin probabil ca marile banci europene sa se confrunte cu spirala descendenta care a facut necesara salvarea bancii elvețiene Credit Suisse de catre rivala UBS, estimeaza agentia de evaluare Moody's, citata de Bloomberg și Agerpres.

- Guvernatorul Bancii centrale a Franței, Francois Villeroy de Galhau, referindu-se la falimentele bancilor americane de zilele trecute, susține ca regulile europene in vigoare asigura lichiditați suficiente bancilor Vechiului Continent. ”Bancile franceze și europene”, a spus el, ”sunt extrem de solide……

- Turiștii care vor veni in aceasta vara pe litoral, in Constanța sau Mamaia, vor plati, pe langa sejur, și o taxa de oraș sau taxa turistica in cuantum de 1% din valoarea totala a sejurului. Taxa a fost stabilita inca de la finalul anului trecut de Consiliul Local și ar fi fost introdusa la cererea […]…

- Bancile europene se prabușesc pe bursa dupa turbulențele de pe piața americana. Piețele bursiere au avut un inceput de saptamana foarte slab, informeaza publicația britanica The Guardian. Majoritatea analistilor sunt de parere ca aceste caderi sunt urmari directe ale falimentelor celor doua mari banci…

- Actiunile bancare europene s-au vandut puternic vineri, in conditiile in care agitatia din jurul bancii americane SVB Financial, ale carei titluri au scazut cu 60% joi, s-a raspandit in intreaga lume, transmite CNBC, citat de news.ro.A urmat un anunt din partea bancii axate pe sectorul tehnologiei,…

- Profitul net la nivelul sistemului bancar romanesc a ajuns la sfarsitul anului 2022 la un nivel record de 10,2 mld. lei, in crestere cu 24,4- fata de castigul din 2021. Conform Ziarul Financiar, activele au urcat la un varf de 701,4 mld. lei, in conditiile cresterii creditarii cu un ritm mediu de 14-…

- O familie care a lasat pe mana unui mecanic auto din Oradea o masina a ramas fara autoturism, dupa ce mecanicul l-a vandut la un...