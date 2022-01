BCE ar putea fi nevoită să intervină dacă preţurile energiei vor continua să crească Inflatia din zona euro a atins un record de 5% lunile trecute, fiind de peste doua ori tinta de 2% a BCE, dar banca nu si-a inasprit politica monetara pana acum, argumentand ca cresterea preturilor se va diminua de la sine, deoarece principalele motive pentru inflatia ridicata sunt factorii unici tranzitori. ”Tranzitia ecologica prezinta riscuri pentru inflatia pe termen mediu. Cresterea preturilor la energie poate necesita o abatere de la o politica de ignorare”, a spus Schnabel intr-un discurs. Schnabel a spus ca exista doua scenarii in care BCE ar trebui sa schimbe politica. Primul este daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din zona euro a accelerat in mod neasteptat in decembrie, la 5%. Analistii anticipau ca inflatia sa atinga nivelul de 4,7%. Preturile energiei, care au urcat cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au ramas principalul motiv al accelerarii inflatiei, dar cresterea preturilor…

- Analistii anticipau ca inflatia sa atinga nivelul de 4,7%. Preturile energiei, care au urcat cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au ramas principalul motiv al accelerarii inflatiei, dar cresterea preturilor alimentelor, serviciilor si bunurilor importante a fost cu mult peste tinta…

- Prețurile de consum din Statele Unite au crescut în noiembrie într-un ritm fara precedent în aproape 40 de ani, o complicație suplimentara pentru Joe Biden, care a promis ca va inversa cursul inflației în timp ce se lupta sa obțina aprobarea planului sau gigant din domeniul social…

- Inflatia continua sa creasca peste previziuni Foto Agerpres Realizator: Constanta Comanici - Inflatia continua sa creasca mult peste previziuni si genereaza cele mai mari majorari de preturi din ultimii 13 ani. Rata anuala a inflatiei a ajuns luna trecuta la aproape 8%. Cel mai mult s-au scumpit…

- Creșterea prețurilor la resursele energetice va fi urmata de o creștere a prețurilor la toate produsele, de la produse alimentare, servicii de transport pina la medicamente, iar autoritațile trebuie sa rezolve aceasta problema. Aceasta opinie a fost exprimata de vice-președintele Parlamentului Republicii…

- Preturile energiei ar urma sa creasca in 2022, dupa ce au urcat cu peste 80% in 2021, alimentand riscuri semnificative pe termen scurt pentru inflatia globala in multe tari in curs de dezvoltare, se arata in cel mai recent raport privind perspectivele pe pietele de materii prime, publicat joi de Banca…

- Europa nu ar urma sa se confrunte cu o spirala inflationista deoarece se estimeaza ca avansul preturilor energiei se va atenua anul viitor, iar piata fortei de munca se confrunta cu dificultati, a declarat miercuri seful Departamentului european al FMI, Alfred Kammer, transmite Reuters. "Nu…

- Indicele pan-european STOXX 600 a recuperat pierderile de pana la 0,6% si a inchis in crestere usoara, de 0,05%. Componenta miniera a indicelui a avansat cu 3%, consemnand cea mai mare crestere din ultimele trei luni, pe fondul avansului preturilor minereului de fier si a carbunelui cocsificabil provocat…