Stiri pe aceeasi tema

- Analistii se asteapta ca Banca Centrala Europeana (BCE) sa anunte joi noi masuri de stimulare pentru a ajuta economia zonei euro sa faca fata socului provocat de epidemia de coronavirus, transmite Reuters, citat de Agerpres. În conditiile în care milioane de persoane sunt în carantina,…

- Banca Angliei a redus miercuri de urgenta dobanda de politica monetara, cu 0,5 puncte procentuale, la 0,25%, pentru a sustine creditarea, in timp ce guvernul de la Londra urmeaza sa prezinte luni un buget care va include probabil masuri de stimulare a economiei, pentru a face fata impactului epidemiei…

- Epidemia de COVID19 are un impact major asupra industriei aviatice internaionale i europene. Situaia se deterioreaz zilnic i se preconizeaz c traficul va continua s scad în urmtoarele sptmâni. Pentru a contribui la atenuarea impactului epidemiei Comisia European va prezenta o legislaie spe...

- Banca Centrala Europeana a cerut majoritatii celor 3.700 de angajati ai sai de la Frankfurt sa efectueze luni o zi de telemunca, pentru ca institutia sa poata sa isi testeze capacitatea de reactie in cazul agravarii crizei legate de epidemia de coronavirus, a declarat duminica un purtator de cuvant…

- Banca Centrala va supune bancnotele "unui proces de spalare" la temperaturi extrem de ridicate, asa cum a facut intotdeauna, inainte de a le repune in circulatie. "Pentru tot numerarul care vine la Banca Centrala de la creditorii locali, BOK vi le va pastra in siguranta timp de doua saptamani,…

- Serviciul de Probatiune Bistrita Nasaud anunta luarea unor masuri pentru limitarea extinderii infectarii cu virusul COVID-19, in baza Deciziei nr. 33/27.02.2020 a Directorului Directiei Nationale de Probatiune, prin limitarea activitatii cu publicul. Incepand cu data de 28.02.2020, Serviciul ...