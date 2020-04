BCE anticipeaza o recesiune mai grava in zona euro decat in restul lumii. Cand iși va reveni Europa, dupa pandemie Europa ar putea traversa o recesiune mai grava decat restul lumii, insa cresterea ar urma sa reporneasca in a doua jumatate a anului, sustine vicepresedintele Bancii Centrale Europene, transmite Bloomberg. Chiar dacă o relansare cu adevărat ar putea să aibă loc abia în 2021, primele semne de creştere ar urma să fie vizibile în trimestrul al treilea al acestui an, susţine Luis de Guindos într-un interviu acordat cotidianului spaniol…