- Inflatia este un simptom al politicilor, dezechilibrelor si socurilor din economie, insa acest simptom poate deveni boala insasi daca nu este tratat cum trebuie, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Asta facem la BNR: tratam acest simptom,…

- Decizia vine dupa ce banca centrala a surprins participantii de pe piata cu o intalnire de urgenta, pentru a aborda costurile mai mari de imprumut pentru multe guverne europene. ”De cand procesul treptat de normalizare a politicilor a fost initiat in decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor s-a angajat…

- Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite a marit miercuri dobanda cheie cu 0,75 puncte procentuale, cea mai agresiva majorare efectuata din 1994, pentru a tine sub control inflatia, transmite CNBC preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va majora in iulie, cu 0,25%, rata dobanzii de referinta, iar o noua majorare este programata in septembrie, in cadrul eforturilor de reducere si stabilizare a inflatiei in zona euro. „Inflatia la nivel ridicat reprezinta o provocare majora pentru noi toti. Consiliul Guvernatorilor…

- Inflatia a ajuns la 13,8% deoarece avem costuri mai mari cu combustibilii, cu gazele, cu transportul, la care se adauga problemele din lanturile de aprovizionare, care s-au vazut in costurile cu produsele agroalimentare, afirma Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie la Banca Nationala…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a inființat un Comitet de Plați, acesta avand rol consultativ (membrii lui nefiind remunerați) și care va sprijini CA al BNR in monitorizearea bunei funcționari a sistemelor de plați și a instrumentelor de plata din Romania. Periodic, datele…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis marți majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an, incepand cu data de 11 mai 2022, conform bancii centrale . Majorarea vine pe fondul inflației de 10,2% in luna martie, potrivit datelor…

- Romania se imprumuta de 10 ani sau poate chiar mai mult la cele mai mari dobanzi din Europa, iar acestea se construiesc pe mai multe elemente, unul dintre ele fiind ratingul de tara, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern, informeaza AGERPRES…