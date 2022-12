BCE a majorat joi dobânzile şi a semnalat necesitatea creşterii ”semnificative” a acestora pentru a tempera inflaţia De asemenea, BCE a mai spus ca de la inceputul lunii martie 2023 va incepe sa isi reduca bilantul cu 15 miliarde de euro (15,9 miliarde de dolari) pe luna, in medie, pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului 2023. Institutia va anunta mai multe detalii despre reducerea activelor din programul sau de achizitie de active (APP) in februarie si ca va reevalua in mod regulat ritmul de reducere a acestora, pentru a se asigura ca este in concordanta cu strategia sa de politica monetara. Cresterea dobanzii cheie cu 0,50 de puncte procentuala, asteptata pe scara larga, este a patra majorare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

