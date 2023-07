BCE a majorat joi dobânda cheie cu un sfert de punct procentual, la 3,75%, avertizând în privinţa inflaţiei din zona euro Masura completeaza un an intreg de majorari consecutive ale ratelor dobanzilor din zona euro, dupa ce BCE aa inceput campania pentru a combate inflatia ridicata, in iulie anul trecut. ”Inflatia continua sa scada, dar este asteaptata totusi sa ramana prea ridicata pentru prea mult timp”, a declarat banca joi, intr-un comunicat. Rata inflatiei din zona euro a scazut la 5,5% in iunie, de la 6,1% in mai, fiind inca cu mult peste tinta BCE de 2%. Date noi despre inflatia din zona euro vor fi disponibile saptamana viitoare. Ce urmeaza? In timp ce piata financiara se astepta la o crestere de 0,25 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

