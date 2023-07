Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, cea de-a noua majorare consecutiva a dobanzii de referinta, care a urcat la cel mai ridicat nivel din istoria institutiei, si de asemenea a anuntat ca isi pastreaza deschise optiunile cu privire la necesitatea unor noi majorari pentru a reduce inflatia in…

- Banca centrala a Rusiei a majorat dobanda de referinta peste asteptariBanca centrala a Rusiei a majorat dobanda de referinta peste asteptari, cu 1 punct procentual, la 8,5%, marind costul imprumuturilor, deoarece slabiciunea rublei a amplificat presiunile inflationiste exercitate de o piata a fortei…

- Banca Centrala Europeana ar putea majora din nou dobanzile la reuniunea de politica monetara din iulie, a declarat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, transmit DPA si Reuters, preluate de Agerpres.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, joi, majorarea cu 0,25% a componentelor dobanzii de referinta, in cadrul actiunilor de reducere a inflatiei si de stabilizare a economiei zonei euro.

- Banca Israelului a majorat luni ratele dobanzilor de referința la cel mai ridicat nivel din 2006 incoace, invocand inflația ridicata și o piața a forței de munca tensionata, și a declarat ca datele viitoare vor determina daca le va majora in continuare, transmite Reuters. Banca centrala a majorat rata…

- Bursa din Germania a ajuns la un nivel ridicat record. Bursele europene au crescut vineri, iar indicele principal din Germania a atins un nivel ridicat record, pe fondul optimismului referitor la un acord privind plafonul datoriei publice a SUA, care a incurajat investitorii sa cumpere active mai…

- Rata anuala a inflatiei in Ungaria a incetinit usor, la 24%, in aprilie, de la un nivel de 25,2% in martie, in timp ce analistii se asteptau luna trecuta la o inflatie de 24,2%, transmit DPA și Agerpres.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a majorat joi dobanda de referinta cu 25 de puncte de baza, adica 0,25%, de la 3% la 3,25%. Este a saptea crestere consecutiva, dar si cea mai mica dintre ele. Cu toate astea, este posibil sa fie anuntate in continuare noi cresteri avand in vedere presiunile inflatiei.…