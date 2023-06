Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea decide noi majorari ale dobanzii de referinta in iunie si iulie, afirma Gediminas Simkus, un oficial lituanian membru al Consiliului Guvernatorilor BCE.

- Banca Israelului a majorat luni ratele dobanzilor de referința la cel mai ridicat nivel din 2006 incoace, invocand inflația ridicata și o piața a forței de munca tensionata, și a declarat ca datele viitoare vor determina daca le va majora in continuare, transmite Reuters. Banca centrala a majorat rata…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza BNR.BNR precizeaza ca a decis pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a majorat joi dobanda de referinta cu 25 de puncte de baza, adica 0,25%, de la 3% la 3,25%. Este a saptea crestere consecutiva, dar si cea mai mica dintre ele. Cu toate astea, este posibil sa fie anuntate in continuare noi cresteri avand in vedere presiunile inflatiei.…

- Daca preturile practicate de magazine ar fi nule, cele de achizitie ar trebuie sa fie tot nule. Insa de unde si-ar plati furnizorii materiile prime? Cu alte cuvinte, furnizorul de paine ar trebui sa livreze supermarketului bunul in cauza la un pret de zero lei pe bucata, insa acest lucru ar insemna…

- Banca Naționala a Romaniei a menținut dobanda cheie la 7%, așa cum estimau analiștii economici. Asta inseamna ca romanii nu vor mai avea mari creșteri la rate, dar nici nu se vor simți ieftiniri, cel puțin anul acesta. Trebuie sa reamintim ca majoritatea creditelor s-au dublat in ultimul an. In ședința…

- Comitetul de politica monetara a votat cu 7-2 in favoarea majorarii dobanzii cheie a bancii la 4,25%, intr-o masura larg anticipata, dupa datele oficiale de miercuri care au aratat ca inflatia din Regatul Unit a accelerat in mod neasteptat in februarie, la 10,4% in termeni anuali. In rezumatul sau,…

- Ratele a mii de romani cu credite in euro vor creste din nou.Banca Centrala Europeana a majorat din nou dobanda de referinta cu 50 de puncte de baza. Decizia ii va afecta si pe romanii care au credite in euro. Aceasta este a sasea majorare consecutiva dupa cele din iulie, septembrie, octombrie, decembrie…