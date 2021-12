BCE a decis joi să continue reducerea achiziţiilor de obligaţiuni prin care susţine economia zonei euro pe timp de pandemie de Covid-19 BCE a lasat dobanda de referinta de refinantare neschimbata, la 0%, in timp ce rata la facilitatea de creditare marginala a ramas la 0,25%, iar rata la facilitatea de depozit a fost mentinuta la -0,5%, in conformitate cu asteptarile. Cumpararea de obligatiuni in cadrul Programului sau de achizitii de urgenta pentru pandemie, de 1.850 miliarde de euro ( PEPP), care se va incheia in martie 2022, va fi redusa in trimestrul urmator, pe masura ce schema se apopie de sfarsit. Cu toate acestea, achizitiile de obligatiuni in cadrul Programului de achizitie de active sau APP vor fi intensificate pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

