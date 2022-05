Stiri pe aceeasi tema

- CSU II din Suceava a reușit a treia victorie in play-off-ul pentru tineret al Diviziei A la handbal masculin, dupa ce s-a impus, la mijlocul acestei saptamani, in sala Scolii „Ion Creanga” din cartierul Obcini, in fața celor de la CSM II Bacau, cu scorul de 40-34, intr-un meci contand pentru etapa a…

- Formatia de pe litoral se afla pe locul patru in clasament, cu 43 de puncte, avand 13 victorii, patru egaluri si trei infrangeri. Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a disputat astazi meciul din etapa a 23 a a Diviziei A, seria A, in deplasare cu HCF Piatra Neamt.Confruntarea s a incheiat…

- CS Stiinta Bacau a invins-o in deplasare pe CS "U" NTT Data Cluj cu scorul de 3-1 (25-16, 23-25, 25-13, 25-18), sambata, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-out a Diviziei A1 la volei feminin, Grupa 9-12, potricvit Carmen Ditu si Marija Skoric au reusit cate 24 de puncte pentru Stiinta, iar Georgiana…

- Victorie de senzatie pentru baschetbalistii de la SCM OHMA, dupa ce au fost condusi cu 19 puncte in meciul cu Dunarea Galati, din cadrul etapei a 26 a LNBM. Dunarenii s-au desprins la șapte puncte in debutul partidei. Timișoara a reacționat și echilibrat jocul, dar a comis destul de multe erori in faza…

- In etapa viitoare, CS Medgidia va juca in deplasare cu CSU Galati, ultima clasata, cu trei puncte acumulate pana acum. Echipa masculina de handbal CS Medgidia a inregistrat a treia victorie in turneul play off de promovare al Diviziei A, in partida de acasa cu CSM Sighisoara, contand pentru etapa a…

- Athletic Neptun Constanta – CSM Petrolul 86-71 (28-13, 15-22, 28-19, 15-17) Petre Apostol Dupa infrangerea suferita pe teren propriu, cu SCM OMHA Timisoara, de la mijlocul saptamanii trecute, echipa de baschet masculin CSM Petrolul Ploiesti s-a deplasat la malul marii, pentru confruntarea cu Athletic…

- Victorie pentru Ripi, remiza pentru Poli: 4 puncte in contul Timișoarei. Deși venea la Timișoara cu doar doua puncte in cont, Dacia Unirea Braila și-a vandut scump pielea in Banat, pe terenul Ripensiei. Gazdele au ratat, ce-i drept, nepermis de mult, dar golul realizat de Darius Țieranu...

- SCM OHMA Timișoara s-a impus pe terenul unei contracandidate la calificarea in play-off, CSM Baschet Petrolul Ploiești. Alb-violeții au controlat meciul și s-au impus meritat dupa un meci de calitate cu 93-85. Baschetbaliștii violeți s-au instalat la conducere dupa startul partidei și au construit victoria…