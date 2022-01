Stiri pe aceeasi tema

- „Sferturile" Cupei Romaniei la baschet masculin au loc in doua manșe, iar returul a inceput miercuri, 29 decembrie, cu meciul din Sala Polivalenta din Craiova, unde echipa locala SCMU Craiova a dispus de SCM OHMA Timișoara cu scorul de 82-65 (FOTO), in tur 87-97, rezultat general 169-162. In urma acestei…

- Miercuri s-au disputat trei partide din mansa tur a sferturilor de finala din Cupa Romaniei. Rezultatele inregistrate miercuri sunt: CSM Targoviste - Phoenix Constanta 56-77, CSM Alexandria - Sirius Tirgu Mures 64-64 si FCC Baschet Arad - CSM Satu Mare 64-75. In Cupa Romaniei, meciurile se…

- Sala Sporturilor din Tg-Mures a fost gazda turneului nr. 2 din faza a doua a CN U18 la baschet masculin. Formatia noastra a putut juca pe teren propriu in fata propriilor fani si a castigat doua din cele trei meciuri, pierzand ultimul, de fapt finala grupei. Inaintea acelei partide cele doua combatante…

- Vineri, 17 decembrie, de la ora 18.00, sala “Gheorghe Barițiu” din Turda va fi gazda partidei dintre AHC Potaissa și CS Minaur Baia Mare, joc restant din cadrul etapei a 12-a din Liga Zimbrilor. Partida va fi arbitrata de Adrian Nacu și Adrian Rucoi din Targu Mureș, in timp ce observator FRH va fi Gheorghe…

- BC Sirius Tg. Mureș o va avea ca adversara pe CSM Alexandria, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet feminin, potrivit tragerii la sorți ce a avut loc duminica, la București. Manșa I este programata la 29 decembrie, la Alexandria, iar returul, la 5 ianuarie 2022, la Tg. Mureș. Cele doua…

- KSE Tg.Secuiesc intalnește, sambata, pe teren propriu, de la ora 17.00, pe campioana en-titre, Sepsi Sf.Gheorghe, intr-un meci din cea de-a 7-a etapa a Ligii Naționale de baschet feminin. Olimpia CSU Brașov va juca, sub Tampa, de la ora 17.30, contra lui CSM Alexandria, in timp ce BC Sirius Tg.Mureș…

- Reprezentativa feminina de baschet a Romaniei a inceput de joi seara o noua campanie de calificare europeana, Acvilele pregatite de antrenorii Dan Calancea și Carmin Popa evoluand in cadrul Grupei C din FIBA Women’s EuroBasket 2023 Qualifiers impotriva selectionaței similare a Islandei. Partida a fost…

- Dupa cele patru meciuri foarte grele cu Dinamo, Steaua, SCM Zalau și Arcada Galați, Știința Explorari va juca in etapa a cincea a Diviziei A1 cu Unirea Dej. Partida este programata sambata 6 noiembrie, de la ora 17, și va fi arbitrata de Ionuț Buciu (Zalau) și Bogdan Bardașan (Targu Mureș). Observator…