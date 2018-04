Stiri pe aceeasi tema

- ”Leii din Banat” au inceput noua faza a campionatului asemanator cu modul in care au incheiat sezonul regular: o infrangere la doua puncte diferența. BC SCM Timișoara a fost invinsa de aceasta data de CSM Oradea, pe teren propriu, scor 86-88. De pe banca alb-violeților a lipsit antrenorul Tudor Costescu,…

- ”Leii din Banat” au fost invinși in ultima runda a sezonului regular al Ligii Naționale. Gazda U-BT Cluj Napoca s-a impus cu emoții, scor 93-91 (40-50), dupa ce BC SCM Timișoara a avut și 17 puncte avans in sfertul 2. Finalul partidei a fost foarte tensionat, ”principalul” ”leilor”, Tudor Costescu,…

- Timișorenii nu trebuie sa uite manușile, caciula și fularul atunci cand ies din casa. Asta pentru ca meteorologii anunța ca, de astazi și pana joi dimineața, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fața de mediile specifice perioadei. Și in Banat…

- Victoria mare obținuta de baschetbaliștii alb-violeți la București cu Steaua a fost continuata cu inca un succes in fața unui adversar redutabile. BC SCM Timișoara a ajuns la cinci succese consecutive in Liga Naționala dupa 86-74 (50-38) cu CSM Oradea. Banațenii au condus pe tabela in majoritatea timpului.…

- Evolutie solida, perseverenta si atitudine in momentele importante. BC SCM Timișoara a invins joi seara pe CSM CSU Oradea la o diferenta de 12 puncte, dupa un meci pe care l-a dominat cap-coada.

- BC SCM Timișoara s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei, ediția 2017-18, dupa un nou meci pe muchie de cuțit. Spre deosebire de duelul maraton cu Sibiul, de ieri, in aceasta seara ”leii” au cedat la limita, in timpul regulamentar, in fața favoritei U-BT Cluj-Napoca, scor 75-77. Deținatoarea trofeului…

- Emanoil Gojdu a fost un jurist și am politic care și-a lasat averea „acelei parti a natiunii romane din Ungaria si Transilvania care apartine la confesiunea orientala ortodoxa”. Fundația facuta in numele lui, este acum estimata la aproape 1 miliard de euro. Puțini sunt cei care știu povestea lui Emanoil Gojdu, omul…

- HARTA santierelor imobiliare din Romania. Clujul se concentreaza pe proiecte ample In ultimul trimestru din 2017 existau, in zece mari orașe ale țarii (și imprejurimi), peste 1.500 de ansambluri rezidențiale in construcție sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizația recent…