BC Athletic Neptun Constanta, victorie mare pe terenul BC CSU Sibiu (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de pe litoral a condus si la pauza, dupa ce a incheiat in avantaj primele doua sferturi.Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a sustinut in aceasta seara primul meci oficial din sezonul 2021 2022, intalnind pe teren propriu Rapid Bucuresti, in Cupa Romaniei.Partida s a incheiat…

- Echipa Bayern Munchen, campioana en titre a Germaniei, a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia RB Leipzig, rivala sa in lupta pentru titlu in sezonul trecut, intr-o partida contand pentru etapa a patra din Bundesliga, disputata sambata. Atacantul Robert Lewandowski a deschis…

- Cele doua formatii se dueleaza in pauza competitionala prilejuita de partidele din preliminariile Campionatului Mondial. Echipa de Liga 1 Farul Constanta si cea mai galonata formatie din Turcia, Galatasaray Istanbul, se intalnesc astazi intr un meci de verificare.Confruntarea se disputa, de la ora 11.00,…

- Olympique Lyon ramane fara victorie in noul sezon din Ligue 1, nereusind duminica decat o remiza pe teren propriu cu nou-promovata Clermont, scor 3-3, intr-un meci din etapa a 3-a, potrivit Agerpres. Lyon a condus cu 3-1 pana in minutul 81 si a avut mai multe sanse de a-si mari avansul. Oaspetii…

- Cu cateva zile inaintea primului meci oficial din noul sezon competițional, SCM Zalau a susținut un nou joc de verificare, adversara fiind, de aceasta data, Sticla Arieșul Turda. Formația de la poalele Meseșului s-a impus la limita, scor 2 – 1, dupa ce oaspeții au condus la pauza cu 1 – 0. SCM a avut…

- 28-27, la Focșani; 30-32, la Buzau Handbaliștii focșaneni au intrat in perioada meciurilor de verificare in vederea participarii la viitoarele competiții oficiale. Cele naționale, dar și Cupa EHF cum a ținut sa remarce cu un gen de frumoasa asumare și bucurie, valorosul Roman Makrishin cu care m-am…

- Dupa ce a incheiat sezonul precedent pe ultima pozitie in clasament, BC Athletic Neptun Constanta se pregateste pentru noua stagiune a Ligii Nationale masculine, in care isi doreste sa isi ridice nivelul si sa practice un baschet spectaculos. Putine noutati, in perioada de vara, in tabara celor de la…

- Amalia Nita a invins o pe Kristina Galnykina in sferturi la Campionatul European. Sportiva din comuna constanteana Lumina, dar legitimata la CSM Danubiu Tulcea, si a asigurat medalia de bronz. Amalia va evolua in semifinalele competitiei vineri. Campionatul European de box rezervat juniorilor se disputa…