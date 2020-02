Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de coronavirus se extinde și, pe zi ce trece, apar tot mai multe cazuri confirmate. Pentru a limita cat mai mult riscul de raspandire a coronavirusului atat in Romania, cat și in lume, se vor lua masuri drastice. Romanii vor fi izolați fie la domiciliu, voluntar, fie vor intra in carantina.…

- Detalii explozive despre virusul care a speriat intreaga planeta! Panica a cuprins si Romania. De teama coronavirusului, romanii au golit rafturile magazinelor, pregatiti in orice clipa pentru ce e mai rau.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a convocat, marti, o videoconferinta de urgenta cu reprezentantii directiilor de sanatate publica din teritoriu si municipiul Bucuresti cu privire la gestionarea modului de prevenire a infectiei COVID-19. Toate persoanele care vin din zonele afectate – Hubei…

- Coronavirusul pune autoritațile din Romania pe jar! Presedintele tarii a anuntat ca situatia va fi dezbatuta miercuri in CSAT! La Ministerul de Interne a avut loc și o intalnire, la care participa toti cei responsabili sa ia masuri. Trebuie romanii sa iși faca provizii?

- Erica, o romanca de 51 de ani stabilita in Codogno, oras aflat in carantina din cauza coronavirusului, ne arata strazile pustii si cozile de zeci de metri din magazine, informeaza mediafax.ro. Romanca a indraznit sa iasa duminica din casa, desi orasul in care locuieste de 22 de ani este in plina carantina…

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…

- „No Time To Die” este noul film din seria Bond care va avea premiera in Romania pe din 8 aprilie 2020. Filmul avea programata o premiera in Beijing și un tur in mai multe orașe mari ale Chinei, unde actorului Daniel Craig, dar și intreg castul filmului ar fi urmat sa participe. Din cauza problemelor...…

- Președintele Klaus Iohannis acuza PSD ca a introdus supraaciza la carburanți fara sa fie necesara și ca masura a dus la scaderea numarului de litri de motorina și benzina cumparați din Romania, mulți transportatori și romani preferand sa faca plinul in strainatate."Acea supraacciza a fost…