Stiri pe aceeasi tema

- "Masura decretarii starii de urgenta trebuia luata deja cu ceva timp in urma avand in vedere evolutia raspandirii epidemiei in alte tari si, practic, experientele pe care le-au parcurs deja celelalte tari, din care trebuia sa tragem niste invataminte", a declarat liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- Cu peste 100 de cazuri de coronavirus, Romania a intrat in scenariul 3 , astfel ca a fost declarata stare de urgența. Masurile luate de autoritați pentru a opri raspandirea virsului COVID-19 vor intra in vigoare de luni, 16 martie 2020. Numarul tot mai mare al cazurilor de coronavirus din Romania impune…

- Guvernul Ungariei a decis sa declare starea de urgența, pentru a-și proteja cetațenii, in contextul epidemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut de Gergely Gulyas, seful Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei. Starea de urgența, care este in vigoare pana la revocarea masurii, permite Guvernului sa…

- PSD susține adoptarea rapida in Parlament a modificarilor legislative transmise de șeful Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, Raed Arafat. Propunerile au fost transmise Parlamentului in urma apelului facut de PSD care și-a afirmat…

- Blocul National Sindical (BNS) a solicitat, marti, convocarea de urgenta a Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social, ca urmare a situatiei de forta majora determinata de aparitia si in Romania a epidemiei de coronavirus (COVID - 19). "Masurile deja anuntate de Guvern, ca raspuns…

- Executivul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti, printr-o hotarare, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru pregatirea unitatilor sanitare in vederea ingrijirii pacientilor infectati cu noul coronavirus.Proiectul de act normativ…

- BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL a solicitat azi convocarea de urgența a Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, avand in vedere situația de forța majora determinata de apariția și in Romania a epidemiei de coronavirus (covid – 19). Masurile deja anunțate de Guvern, ca raspuns la criza generata de…

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…