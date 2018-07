Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Cliff Richard a obtinut o importanta suma de bani dupa ce Inalta Curte de Justitie din Londra a dispus, miercuri, ca BBC nu a respectat dreptul la viata privata prin difuzarea in direct a unor imagini surprinse in timpul unei perchezitii realizate de Politia Metropolitana in locuinta…

- competența aparținand numai Primarului – Recurs in interesul legii, promovat de Avocatul Poporului Avocatul Poporului a promovat la Inalta Curte de Casație și Justiție un Recurs in interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea art. 26 alin. (1) lit. a)-g), l) și n), art. 27 alin. (1), (2),…

- Mandatul de arestare pentru Dan Sova a sosit la Politia Ilfov, au declarat oficiali ai IPJ Ilfov, dupa ce Înalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, miercuri, pe fostul senator la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul 'CET Govora',

- Deputatul PSD Catalin Radulescu este cercetat pentru infractiunea de ultraj de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, la finalul lunii ianuarie a acestui an, a jignit-o pe jurista Inspectoratului de Politie Judetean Arges, pe holurile unei instante…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dezbatut, luni, ultimul termen in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului din Prahova. Procurorul de sedinta al DNA a cerut pedepse cu executare pentru toti inculpatii, iar avocatii au solicitat achitarea clientilor…

- ”Nunta regala”, evenimentul monden al anului, este in direct la Antena 3. Trimisul special al Antena 3 la Windsor, Maria Coman, va relata pe parcursul intregii zile tot ceea ce se va intampla, cu imagini și detalii in exclusivitate pentru telespectatorii Antena 3. Pitorescul…

- Comisarul-sef Ioan Nicusor Todirut, fostul sef al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Suceava, a fost achitat definitiv, ieri, de magistratii de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inițial, Curtea de Apel Iași il condamnase la o pedeapsa de 3 ani si 10 luni de inchisoare cu executare.…