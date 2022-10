Stiri pe aceeasi tema

- Un reporter care lucreaza pentru serviciul in limba rusa al cotidianului independent The Moscow Times a fost reținut sambata, 17 septembrie, in orașul Belgorod, situat la frontiera de sud-vest a Rusiei. Kirill Ponomarev documenta un articol despre refugiații stramutați in urma contraofensivei ucrainene…

- Printre trupele ruse care s-au retras in dezordine din zona Harkov, ca urmare a contraofensivei de succes a armatei ucrainene in regiune, se numara și elemente ale Armatei 1 de Garda Tancuri, subordonata Districtului Militar Vest al armatei ruse. Armata 1 de Garda Tancuri, care are misiunea principala…

- O numaratoare realizata de proiectul voluntar WarTranslated, și coroborata de The Moscow Times , arata ca in august au avut loc noua astfel de tentative de asasinat, in creștere fața de cele trei din iulie. Alexei Kovalev, șeful adjunct al administrației instalate de Moscova in Herson, a fost gasit…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Lipsa de coerenta in structura de comanda a Rusiei si pierderile continue ale conducerii militare pe campul de lupta complica comanda si controlul si eficacitatea generala a operatiunilor din Ucraina.

- Razboiul lui Putin in Ucraina este o invazie imperialista infioratoare. A schimbat imaginea de ansamblu a istoriei ruse, ucrainene și europene in moduri pe care ne vom stradui sa le ințelegem timp de decenii, scrie Alexander Etkind in The Moscow Times . Fetișism Pentru cei mai mulți dintre noi care…

- Katerina Tikhonova, fiica cea mica a președintelui Vladimir Putin, a fost numita intr-o pozitie importanta in cadrul Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia (RSPP), cel mai puternic grup de lobby din lumea afacerilor, de unde va supraveghea programul de inlocuire a marfurilor din import…

- Un numar din ce in ce mai mare de oficiali ruși au primit posturi importante in teritoriile ocupate din Ucraina in ceea ce analiștii descriu a fi pregatirile Rusiei pentru o eventuala anexare a acestor regiuni ucrainene, scrie The Moscow Times.