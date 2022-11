Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic a confirmat noul acordul convenit cu Franța menit a opri migrantii care vor sa traverseze Canalul Manecii cu mici ambarcațiuni, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat ca acordul nou cu Franța pentru a combate migrația ilegala de peste Canalul Manecii va „face diferența”, dar cifrele care au aratat ca trecerea este periculoasa nu vor scadea peste noapte. Acordul pe mai mulți ani, in valoare de 72,2 milioane de euro (74,5 milioane…

- Serviciile de paza de coasta de urgenta din Marea Britanie si Franta au petrecut ore in sir pentru a decide cine ar trebui sa salveze o ambarcatiune de mici dimensiuni care incerca sa traverseze Canalul Manecii in luna noiembrie anul trecut, in loc sa trimita un echipaj pentru a-i salva cei 34 de…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Piantedosi, a denuntat joi ca fiind „complet de neinteles“ decizia Parisului de a se razbuna pe Roma, care a refuzat acostarea unei nave cu migranti, obligand Franta sa o primeasca, relateaza AFP.

- Rituri funerare și incinerare au fost savarșite sambata (15 octombrie) pentru ultimul copil gasit in raul Mekong din Cambodgia, dupa ce o barca supraincarcata care transporta elevi de la o școala s-a scufundat joi (13 octombrie), ucigand 11 elevi. Echipele de salvare cautau un alt student dupa incidentul…

- Peste 100 de salvamari s-au asigurat in fiecare zi ca turiștii care au venit pe litoral, in Mamaia și Constanța, sunt in siguranța. In acest sezon estival nicio persoana nu a murit inecata aici.

- Patru persoane aflate intr-o ambulanța au fost ranite dupa ce aceasta s-a rasturnat, joi noapte, intr-un sant de pe marginea unui bulevard aflat in reabilitare din municipiul Constanta, informeaza TVR. Printre victime este si un minor, pacient care se gasea in ambulanța impreuna cu mama sa. Potrivit…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in Mangalia, zona Herghelie.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doia masini, dintre care una s a rasturnat. In urma impactului, doua persoane au…