BBC: Israel și Hamas au fost aproape de un acord pentru eliberarea ostaticilor, înainte de începerea invaziei terestre Israelul și mișcarea islamista Hamas au fost foarte aproape de un acord pentru eliberarea ostaticilor, potrivit BBC. ”In ultimele zile, am vorbit cu surse din Qatar, care se ocupa de negocierile dintre Israel și Hamas. Au spus ca au fost aproape de o ințelegere asupra ostaticilor ținuți in Gaza. O persoana mi-a spus ca partea […] The post BBC: Israel și Hamas au fost aproape de un acord pentru eliberarea ostaticilor, inainte de inceperea invaziei terestre appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8.000 de persoane au fost ucise in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, relateaza AFP. „Bilantul mortilor al agresiunii israeliene depaseste 8.000, dintre care jumatate sunt copii”, a declarat AFP, in noaptea de sambata spre duminica, ministerul Sanatații, condus de Hamas. Un bilant…

- Armata israeliana anunta sambata ca a ”lovit 150 de tinte subterane” in nordul Fasiei Gaza, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o intensificare a bombardamentelor, relateaza AFP. Pentru a treia noapte la rand, tancurile au intrat in enclava palestiniana, ajutate din aer de 100 de avioane. Ultimele…

- Negocierile intermediate de Qatar pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas dupa atacurile teroriste de la 7 octombrie au inregistrat ”progrese semnificative”, potrivit unor surse diplomatice citate de CNN. ”Negocierile merg foarte bine. Vom avea o soluție. Mai sunt probleme ramase in aer, dar…

- Doua femei, in varsta de 79 și 85 de ani, au fost eliberate, luni seara, de gruparea Hamas, dupa bine de doua saptamani de cand au fost rapite din kibuțul in care locuiau, alaturi de soții lor, care se afla inca in Gaza. Hamas are inca 220 de ostatici, a anunțat Israelul. Doua ostatice eliberate […]…

- Doua femei, in varsta de 79 și 85 de ani, au fost eliberate, luni seara, de gruparea Hamas, dupa bine de doua saptamani de cand au fost rapite din kibuțul in care locuiau, alaturi de soții lor, care se afla inca in Gaza. Hamas are inca 220 de ostatici, a anunțat Israelul. Doua ostatice eliberate […]…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat in prima vizita in Romania de la inceperea invaziei ruse in Ucraina. Aceasta ar fi programata marți, in 10 octombrie. Zelenski ar veni la București pe fondul sprijinului constant al Romaniei pentru Kiev in criza cerealelor, urmand sa se intalneasca…