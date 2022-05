BBC îşi va muta posturile de copii și cultural în online, pentru a reduce costurile Grupul britanic de radio si televiziune BBC isi va muta posturile CBBC (pentru copii) si BBC 4 (cultural) online si va fuziona posturile sale de stiri globale si nationale, in cadrul unor schimbari anuntate joi, care vor permite economisirea a milioane de lire sterline, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

