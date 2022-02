Germania a renunțat la blocajul privind livrarea de arme letale de fabricație germana catre Ucraina prin intermediul unor țari terțe, conform BBC. Aceasta marcheaza o schimbare majora in politica germana și ar putea permite o creștere a asistenței militare europene pentru Ucraina, deoarece multe arme din Europa sunt cel puțin parțial fabricate in Germania, ceea ce inseamna ca Berlinul are un cuvant de spus in ceea ce privește utilizarea și exportul acestora. Cancelarul german Olaf Scholz s-a referit in mod repetat la aceasta politica in ultimele saptamani cand a refuzat sa livreze arme letale…