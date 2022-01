BBC: Copil de 5 ani, înjunghiat mortal de bunica româncă O romanca plecata in Anglia și-ar fi ucis nepotul in varsta de 5 ani. Bunica copilului a fost arestata. Conform BBC , o romanca de 49 de ani a fost arestata in Anglia, fiind suspectata ca și-a injunghiat mortal nepotul de 5 ani, in casa familiei din Coventry. David-Mario Lazar a murit marți seara. Parinții, Cristina și Dorinel, sunt devastați, spunand despre Mario ca a fost „cel mai frumos copil din lume”, relateaza BBC . Potrivit presei engleze, bunica baiatului, Elena Anghel, in varsta de 49 de ani, care avea grija de Mario atunci cand parinții erau la serviciu, a fost arestata sub suspiciunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

