BBC anunţă o anchetă "robustă" legată de un interviu celebru acordat de prinţesa Diana Directorul BBC a anuntat luni ca radioteleviziunea publica din Marea Britanie va demara o ancheta ce vizeaza modul in care acest post TV a reusit sa o convinga pe printesa Diana sa ii acorde in 1995 un interviu, devenit ulterior celebru, in contextul recentelor acuzatii formulate de fratele acesteia, care afirma ca sora lui a fost inselata pentru a accepta sa participe la acea emisiune, informeaza Reuters. In timpul acelui interviu, care a fost urmarit de peste 20 de milioane de telespectatori, printesa Diana a socat intreaga natiune britanica prin declaratii in care a recunoscut ca a avut o aventura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

