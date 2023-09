Stiri pe aceeasi tema

- Un mare numar de investitori straini fac in continuare afaceri in Rusia, in pofida razboiului declansat de aceasta in Ucraina si a sanctiunilor occidentale ce i-au fost impuse, a confirmat vineri Comisia Europeana, potrivit agentiei DPA. „Comertul international si prezenta afacerilor straine in Rusia…

- “Comertul international si prezenta afacerilor straine in Rusia s-au diminuat semnificativ. Peste 40% dintre investitorii straini fie au decis sa paraseasca Rusia, fie si-au lichidat deja afacerile” in aceasta tara, precizeaza Comisia Europeana in raspunsul la o intrebare primita din partea eurodeputatului…

- “Ne-am declarat pozitia si aceasta ramane, vom fi duri atunci cand vom lasa bancile straine sa plece, va depinde de decizia de a debloca activele rusesti”, a spus Moiseev, vorbind la un forum. Raspunzand intrebarilor despre cererile de vanzare de active, Moiseev a spus ca Raiffeisen Bank, din Austria,…

- Producatorul olandez de bere se confrunta cu presiuni de un an și jumatate pentru a ieși de pe piața rusa ca urmare a izbucnirii razboiului din Ucraina, precum au facut alte companii occidentale, și a acceptat in cele din urma sa renunța la afaceri pentru suma de doar un euro, relateaza BBC.„A durat…

- Aproximativ 10.749 de civili au fost uciși și alți 15.599 au fost raniți in Ucraina de cand Rusia a invadat țara in februarie anul trecut, potrivit autoritaților ucrainene, transmite CNN.

- Pe fondul razboiului din Ucraina, China a anunțat controale la export pentru dronele chineze și echipamentele legate de drone. Controlul exporturilor, care va afecta, de asemenea, anumite drone pentru uz privat, va intra in vigoare la 1 septembrie, a declarat Ministerul Comerțului din Beijing, relateaza…

- Zeci de extremisti din Germania au calatorit in zone de razboi din Ucraina de la inceputul invaziei ruse in tara, a anuntat Ministerul de Interne german ca raspuns la o informatie oferita de ziarul Die Welt.Zeci de extremisti din Germania au calatorit in zone de razboi din Ucraina de la inceputul invaziei…

- Autoritatile desemnate de Moscova neaga ca Ucraina ar fi ocupat un important teritoriu strategic pe malul de est al Niprului. Dar un blogger militar rus scrie ca trupele Moscovei nu au reusit sa elibereze malul de est de soldatii ucraineni. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…