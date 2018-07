Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din India și-a otravit toata familia pentru ca iși batea joc de ea. Tanara de 28 de ani din statul indian Maharashtra a pus otrava peste mancarea le care a servit-o familiei ei, iar patru copii și un barbat de 53 de ani au murit, scrie Agerpres citand DPA. Poliția statala a anunțat ca femeia…

- Fujifilm a dat in judecata Xerox, solicitandu-i peste 1 miliard de dolari, pentru ca a renuntat la un acord de fuziune la presiunea investitorilor activisti Carl Icahn si Darwin Deason, transmite Reuters.

- Arata tot timpul ca scoase din cutie, cu hainele cele mai potrivite statutului pe care il au și cu machiajul și coafura perfecte. Insa pana și membrii casei regale au momente in care uita de rigorile protocolului și ies in lume nemachiate. Iata cateva imagini revelatoare! Meghan Markle In cazul ei,…

- Familia regala a Romaniei a trimis printului Harry al Marii Britanii si miresei sale, Meghan Markle, un cadou inspirat de Coloana Infinitului a lui Constantin Brancusi, cu ocazia casatoriei acestora, programata sambata, la capela St. George din Windsor.

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a cerut guvernului din Qatar cel putin un milion de dolari (845.000 de euro) in decembrie 2016 pentru a beneficia de contracte in cadrul urmatoarei administratii Trump, a scris cotidianul american „Washington Post“.

- Aproximativ 50 de turiști care au platit peste 80.000 de dolari/persoana pentru un circuit internațional de lux au ajuns astazi in Bucovina. Transportul turiștilor in cadrul acestui circuit se face cu aeronava de lux, un Boeing 757. Avionul a aterizat astazi pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”, turiștii…

- In primele trei luni, Moldova a importat marfuri in valoare de 1 miliard 326 de milioane de dolari, cu aproape 29 de procente mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Cel mai mare volum de marfuri s-a importat din Uniunea Europeana, cota fiind de 48,5 la suta.

- Vara bate la ușa, iar daca deja iți planuri de vacanța, mai gandește-te o data, pentru ca te poți alege cu jobul de vis. Compania aeriana WOW Air angajeaza ghizi turistici. Atenție! Vei fi remunerat cu 4.500 de dolari pe luna. Locul de munca ideal, mai ales daca iubești calatoriile și locurile noi.…