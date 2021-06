BBC a interzis persoanelor albe să aplice pentru un loc de muncă plătit cu 18.000 de lire pe an BBC a interzis persoanelor albe sa aplice pentru un loc de munca platit cu 18.000 de lire sterline pe an la Springwatch și The One Show – oferind acest post doar minoritaților etnice. Potrivit MNS News, care citeaza The Telegraph, radiodifuzorul britanic vrea sa angajeze un stagiar asistent in managementul producției in cadrul Departamentului Științific, cu sediul in Glasgow, dar oferta este ​„deschisa numai candidaților negri, asiatici și etnici”. Este al doilea anunț din ultimele luni pe care BBC l-a promovat cu o restricție, dupa ce anterior a cautat pentru angajare un cercetator stagiar pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

