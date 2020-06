Tim Davie a fost desemnat vineri noul director general al BBC, cu misiunea de a asigura viitoarea directie editoriala si de finantare a companiei publice de radio si televiziune din Marea Britanie, in contextul scepticismului exprimat de Guvernul conservator de la Londra in legatura cu actualul model de business al institutiei, informeaza Reuters. Tim Davie, actualul director executiv al BBC Studios si coordonator de dezvoltare al brandului BBC pe plan international si al strategiei editoriale, il va inlocui pe Tony Hall la inceputul lunii septembrie in cea mai cunoscuta functie din peisajul industriei…