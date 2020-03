Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Noi masuri pentru prevenirea COVID-19 la Alba Iulia: Bazinul Olimpic și activitațile in Talcioc INCHISE pana la sfarșitul lunii. Alte hotarari Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Alba Iulia intrunit astazi, 11.03.2020, la solicitarea Viceprimarului cu atribuții de…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta informeaza ca a luat o serie de masuri in ceea ce priveste raspandirea virusului COVID 19 in centrele rezidentiale, cele de zi, compartimentele si serviciile apartinand institutiei, pe langa cele referitoare la regulile de igiena…

- Societatea de Transport Public Local Deva SRL a luat toate masurile necesare conform Hotararii nr.8/09.03.2020 aprobata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta in ceea ce priveste combaterea noului Coronavirus. Autobuzele si microbuzele firmei de transport public…

- In consecinta Hotararii nr. 6/09.03.2020 luata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta si a evolutiei numarului de imbolnaviri cauzate de virusul Covid-19, marti, 10 martie, in Sala de Consiliu a Primariei municipiului s-a intrunit Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului…

- "Primaria Cluj-Napoca, în aplicarea Hotarârii nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus emisa de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența și a solicitarii RADP Cluj-Napoca, dispune suspendarea Pieței de Vechituri…

- Primaria Cluj-Napoca, in aplicarea Hotararii nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus emisa de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența și a solicitarii RADP Cluj-Napoca, dispune suspendarea Pieței de Vechituri (Oserul) in perioada…

- Primaria Municipiului Pitești anunța sistarea temporara a activitații Bazinului Olimpic, ca urmare a recomandarilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, in contextul epidemiei de coronavirus . Astfel, in perioada 11.03 – 22.03.2020, accesul in incinta Bazinului Olimpic va fi interzis…

- Primaria Municipiului Pitești anunța sistarea temporara a activitații Bazinului Olimpic, ca urmare a recomandarilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, in contextul epidemiei de coronavirus 2019-nCoV. Astfel, in perioada 11.03 – 22.03.2020, accesul in incinta Bazinului Olimpic…