Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Cruceru, un fost student in Cluj-Napoca, a lansat start-up-ul CityPack, o aplicație pentru telefon care vine in ajutorul tinerilor cu experiențe și reduceri. Acesta are in plan extinderea și in Cluj.

- Baza sportiva "La Terenuri", de 4,2 hectare, a fost inaugurata, vineri, la Cluj-Napoca, in cel mai mare cartier al orasului, Manastur. Investitia a fost de peste 6 milioane de euro, bani proveniti din bugetul local. "De astazi clujenii se pot bucura de a doua baza sportiva din Cluj-Napoca - Baza sportiva…

- Doi barbați au fost loviți de fulger, aseara, in timpul unei furtuni. Din pacate, unul dintre ei a decedat. Tragedia s-a petrecut in orașul Sangeorz-Bai, din județul Bistrița-Nasaud. ”A fost sesizat prin 112 faptul ca, in orașul Sangeorz-Bai, doi barbați au fost loviți de fulger. Din primele date,…

- Andreea Moldovan, a porni in careira de mai bine de 20 de ani, de la Cluj-Napoca. Spune ca dorința de a crește a motivat-o in cariera și a acceptat poziții superioare in țari indepartate, deși avea acasa o fetița de 7 ani. Ea marturisește ca este fascinata de tehnologie de blockchain, partea de real…

- Patru școli din Timișoara vor avea amenajata, in acest an, o parte din infrastructura sportiva, grație programului „Sportul pentru toți”, inițiat de Fundația Comunitara București, Fundația Comunitara Timișoara și Fundația Comunitara Brașov impreuna cu Decathlon Romania, prin care se urmarește crearea…

- Echipele de proiectanți care lucreaza la spitalele regionale de la Iași, Cluj-Napoca și Craiova au o mare responsabilitate pentru realizarea unor proiecte cu un impact important asupra calitații sanatații publice. O proiectare de inalta calitate va ușura mult etapa de construcție, spune Rafila. Ministrul…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, dorește extinderea relației de colaborare cu orașul infrațit Koln atat in domeniul atragerii de fonduri europene cat și in domeniile economic, cultural, artistic și universitar.

- Spații moderne de invațamant pentru studenții UTCN Alba Iulia, in locul unei cantine abandonate. O noua licitație, lansata in SEAP Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a lansat marți, 24 mai, a treia licitație pentru execuția lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii de educație și formare la extensia…