Bazin de inot didactic și agrement construit de la ZERO la Aiud: A fost solicitat aviz din partea APM Alba Bazin de inot didactic și agrement construit de la ZERO la Aiud: A fost solicitat aviz din partea APM Alba Primaria Municipiului Aiud a solicitat emiterea acordului de mediu de catre APM Alba pentru proiectul „Bazin de inot didactic și agrement – incalzire cu gaze”. Terenul este domeniu public a! municipiului Aiud, in administrarea Consiliului […]