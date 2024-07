Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe baze militare americane din Europa, inclusiv din Romania, au fost puse in stare de alerta sporita, pe fondul unei posibile amenințari teroriste, au declarat doi oficiali americani, citați de CNN.

- Germania a primit joi ofițeri de poliție din intreaga Europa pentru a-și consolida apararea impotriva unor potențiale amenințari la turneul de fotbal Euro 2024. Ministrul de interne Nancy Faeser a promis vigilența maxima in ajunul meciului de deschidere de vineri, scrie Mediafax.„Ne concentram, desigur,…

- Alerta terorista in Europa: serviciile secrete sunt in garda / Elementele care contribuie la 'spirala radicalizarii'Amenintarea atacurilor teroriste islamiste in Germania este in prezent semnificativ mai mare comparativ cu anii precedenti, partial din cauza razboiului din Gaza, a declarat directorul…

- Vestul Europei este sub ape. Inundatiile au devastat mai multe regiuni din sud-vestul Germaniei. Tara a intrat deja in alerta, iar cancelarul Olaf Scholz a vizitat orasele afectate. Si in mai multe zone din Belgia, Franta si Olanda puhoaiele au lasat in urma dezastru. In regiunea Saarland, din Germania…

- Clienții unei celebre banci din Romania au primit mesaje care ascund o escrocherie, dupa ce instituția a fost ținta unui atac cibernetic. Reprezentanții ii avertizeaza sa nu deschida linkurile și nici sa nu apeleze respectivele numere de telefon.