Baze militare siriene au fost lovite de rachete Armata siriana a anuntat ca mai multe baze militare din provincia Hama si din apropiere de Alep au fost lovite duminica seara de rachete, dar nu a precizat sursa atacului, informeaza Reuters. Televiziunea de stat de la Damasc anuntase cu putin timp inainte ca in Hama s-au auzit mai multe explozii, iar doi localnici au declarat ca locul unde s-au produs este o baza militara folosita de forte sustinute de Iran. Reuters reaminteste ca Israelul a atacat de mai multe ori pozitii ale militiilor din Siria sprijinite de iranieni. Luna trecuta, un astfel de atac asupra unei baze aeriene a ucis sapte militari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

