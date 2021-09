Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari de amenajari exterioare pentru CIA Ocna Mureș: Licitația in valoare de peste 470.000 de lei, lansata in SEAP Lucrari de amenajari exterioare pentru CIA Ocna Mureș: Licitația in valoare de peste 470.000 de lei, lansata in SEAP Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba…

- Unul dintre cele 11 proiecte de investiții care urmeaza a fi implementate la Slobozia vizeaza «regenerarea spațiului urban zona Orașelul Copiilor». Lucrarile au inceput in urma cu doua saptamani, iar valoarea proiectului este de 4,5 milioane de lei. Deși este singurul proiect care a intrat in execuție,…

- „Investiția de pe strada Neagoe Basarab prinde contur și un intreg cartier intra intr-o noua etapa de dezvoltare!Terasamentul fostei cai ferate uzinale a UPET, paralel cu strada Neagoe Basarab, este transformat in pista de biciclete, cu iluminat public modern și incadrata de arbori ornamentali. In cadrul…

- Contractul a fost incheiat astazi, 21 iulie 2021, la sediul Primariei, intre orașul Cugir, reprezentat de edilul Adrian Teban si S.C. Prin Company SIB S.R.L, castigatoare a licitatiei organizata prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Firma contractanta va avea la dispoziție doua luni pentru…

- Bosch ridica inca o cladire de birouri in zona pericentrala a Clujului, pe terenul fostei fabrici Flacara, cu intrare de pe strada Constanța. Lucrarile de construcție au inceput in martie 2021 și vor fi finalizate in 2023, iar cladirea va fi data in folosința in 2024. Investiția totala se ridica…

- Alte 24 de stații se vor deschide in metroul moscovit pana la sfarșitul anului 2023, a anunțat primarul adjunct al Capitalei ruse, Andrei Bocikariov, citat de agenția TASS. Potrivit precizarilor oficialului, 21 dintre aceste stații se afla deja in curs de realizare. Astfel, in cursul acestui…

- “Tohani Romania a inaugurat un nou complex de cazare #AcasaLaFeteascaNeagra, ajungand la o capacitate de acomodare a 40 de turisti. Investitia a inclus reconditionarea Conacului regal, pastrand amprenta epocii, si s-a ridicat la peste 5 milioane de euro. Recent a fost demarata cea de-a doua faza a investitiei…

- Autoritatile judetene din Ialomita se imprumuta 100 de milioane de lei pentru sustinerea celor 8 proiecte cu finantare europeana care sunt in curs de derulare. Cinci milioane de lei din aceasta suma sunt directionate catre fostul conac Bolomey, candva poleit cu aur.