- Luna decembrie reprezinta un motiv de bucurie pentru toata lumea, in special pentru cei mici. Incepand de vineri, 6 decembrie, atunci cand este sarbatorit Sfantul Nicolae, va incepe Kids 21, un proiect al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana, care vine cu spectacole, concursuri, povești și…

- Duminica, 8 decembrie, de la ora 20.00, Corner Space (Bastion Theresia, langa Galeria Calpe) va gazdui un live performance de excepție, creat de artistul Mike Altrin! „Photons: In Praise of Silence” este un spectacol complex și este construit in jurul unui concert in colaborare cu…

- „Informam public operatorii de retele de comunicatii pozate aerian pe strada 20 Decembrie 1989 – tronsonul de la Bd. Vasile Parvan pana la intersectia cu Piata Iancu Huniade, Bd. Michelangelo – tronsonul de la Podul Michelangelo pana la Bd. Revolutiei 1989, pe bd. I. C. Bratianu – tronsonul…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, a incredințat in mod oficial activitațile de fundraising societații ADV Communication din București. Contractul a fost semnat de Președintele Consiliului Director al Asociatiei Timisoara 2021, Horatiu Rada, de Directorul Executiv, Simona Neumann,…

- In perioada 11-13 octombrie, Parcul Padurice (Lidia) va prinde culoare datorita noului eveniment dedicat comunitații locale, Bazar Cultural, organizat de Asociația Tribul Artistic in parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii. Vor avea loc spectacole și…

- Ministrul Turismului Bogdan Trif, aflat la Timișoara, a spus ca știe cat de important este anul cand urbea de pe Bega va fi Capitala Europeana a Culturii, el fiind din Sibiu – o fosta Capitala Culturala Europeana. Timișoara va fi promovata la targuri de turism naționale și internaționale, in urma…

- Consiliul director al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii l-a desemnat pe regizorul Robert Dornhelm ca ambasador al Timișoarei 2021. Regizorul, nascut in 17 decembrie 1947 la Timișoara, a emigrat in Austria in 1961, unde a studiat la Academia de Film de la Viena. In prezent traiește…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a semnat in aceasta saptamana, un protocol de colaborare prin care iși exprima interesul comun pentru strategia de dezvoltare culturala a Timișoarei și stabilesc modalitați de cooperare pentru a sprijini proiectul „Timișoara 2021 – Capitala Europeana…