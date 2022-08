Baza Wizz Air de la Cluj a ajuns la 7 avioane. Ciceo: „Avem un nou record absolut”

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Comert al SUA a adaugat marti 25 de avioane Airbus operate de companii aeriene ruse pe o lista de entitati care incalca prevederile privind controlul exporturilor, ca parte a sanctiunilor administratiei Biden privind invazia rusa in Ucraina, a declarat agentia pentru Reuters.…

- Marți, la pranz, in Regatul Unit termometrul a aratat 39,1 grade și se așteapta sa treaca de 40 de grade, o premiera in aceasta țara, transmit agențiile de presa. Ultimul record britanic a fost consemnat in anul 2019, in ziua de 25 iulie, cand s-au inregistrat 38,7 grade Celsius la Cambridge. Britanicii…

- Danemarca a inregistrat miercuri cea mai ridicata temperatura pentru luna iulie si risca sa marcheze un record absolut de caldura, a anuntat miercuri institutul meteorologic din aceasta tara dupa ce canicula care a adus deja temperaturi record in Europa a ajuns si in Scandinavia, informeaza AFP.…

- Livrarile din iunie au inclus 43 de avioane Boeing 737 MAX, allle caror livraro isi revin dupa o criza legata de siguranta de aproape doi ani. Surse din industrie au spus ca productia lunara de avioane MAX a atins o tinta de 31 de avioane, dar inca nu a fost ”stabilizata” la acest nivel, deoarece industria…

- Pasagerii care au zburat cu un avion al companiei Emirates din Dubai la Brisbane, Australia, au ramas uimiți cand au observat o gaura uriașa in lateralul aeronavei, la sosire, dupa un zbor de 14 ore, relateaza CNN.Imaginile cu avionul Airbus A380 distribuite pe rețelele sociale arata amploarea sparturii,…

- Aeroportul din Iasi a inregistrat un trafic record in luna iunie, peste 172.000 de persoane tranzitand aerogara ieseana in acea perioada. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Aeroportul din Iasi a inregistrat un trafic record in luna iunie, peste 172.000 de persoane tranzitand aerogara ieseana in acea perioada. Directorul aerogarii iesene, Romeo Vatra, a declarat pentru News.ro ca traficul din ultima luna reprezinta un record absolut pentru aeroportul iesean, dupa ce ultimul…

- Directorul aerogarii iesene, Romeo Vatra, a declarat pentru News.ro ca traficul din ultima luna reprezinta un record absolut pentru aeroportul iesean, dupa ce ultimul record se inregistrase in luna mai a acestui an. “Trendul crescator de pasageri continua cu venirea sezonului de vacante, inregistrand…