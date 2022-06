Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a inaugurat astazi, 7 iunie, noua creșa „Trapezului”, situata pe Aleea Prevederii nr. 6. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Noaptea Muzeelor va avea loc și anul acesta. Evenimentul este organizat la nivel national și va avea loc sambata, 14 mai 2022. Astfel, Primaria Generala a Capitalei anunța ca 22 de instituții de cultura din subordinea sa iși deschid porțile pentru vizitatori in Noaptea Muzeelor. Care sunt aceste instituții,…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, are, oficial, calitatea de suspect de ucidere din culpa in dosarul de cercetare penala privind accidentul de munca de la Biblioteca Naționala. Informația a fost confirmata de surse judiciare pentru Buletin de București. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, este acuzat de ucidere din culpa si abuz in serviciu in dosarul de cercetare penala care viza accidentul de munca de anul trecut, de la Biblioteca Naționala, scrie Buletin de București care citeaza surse judiciare. Doi oameni au murit la inceputul lunii august…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, are, oficial, calitatea de suspect de omor din culpa in dosarul de cercetare penala privind accidentul de munca de la Biblioteca Naționala. Informația a fost confirmata de surse judiciare pentru ziarul on line Buletin de București. Edilul a fost citat azi, in fața…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, are, oficial, calitatea de suspect de omor din culpa in dosarul de cercetare penala privind accidentul de munca de la Biblioteca Naționala. Informația a fost confirmata de surse judiciare pentru ziarul on line Buletin de București. Edilul a fost citat azi, in fața…

- Accesul compensat al pacientilor cronici la vaccinare este adusa din nou in atentia publica. Invitat la o dezbatere online organizata de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania, Ministrul Sanatatii a explicat de ce este important ca diferitele tipuri de vaccinuri sa poata…

- Stadionul Rapid - Giulesti va gazdui, joi, partida FC Dinamo Kiev - Sporting Lisabona, din optimile Youth League. Accesul la acest meci va fi gratuit, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…