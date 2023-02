Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor intentioneaza sa achizitioneze un contract de lucrari de reparatii la baza sportiva, aflata in curtea Palatului Parlamentului, valoarea estimata fiind de 2.773.109 lei. Potrivit e-licitatie.ro, contractul de lucrari de reparatii la baza sportiva include si servicii de proiectare si…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri 15 februarie, legea prin care romanii vor primi doua noi zile libere.Legea a fost adoptata cu 193 pentru, 65 contra și 8 abțineri. Inițiativa legislativa, susținuta de majoritatea parlamentarilor, ofera romanilor liber pe 6 și 7 ianuarie, de Sarbatoarea Botezului…

- Fostul ministru al Justiției Monica Macovei a fost pusa sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța pentru vatamare corporala din culpa in cazul accidentului in care un motociclist a fost grav ranit dupa ce a fost lovit de mașina condusa de Macovei. Actual avocat,…

- Curtea de Apel Targu-Mures l-a condamnat pe Janos Mezei, fost primar al orasului Gheorgheni, pentru santaj, transmite agenția maghiara MTI. Hotararea definitiva pronuntata in a doua instanta dispune condamnarea politicianului la trei ani de inchisoare, cu suspendare pe o perioada de patru ani, si interdictia…

- Curtea de Apel București a respins luni contestația fostului baron PSD Niculae Badalau fața de masura arestului preventiv in dosarul sau de corupție, potrivit minutei de ședința. Minuta Curții de Apel: INCH. 637/CO-CP/ In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 205 C.pr.pen.…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional un proiect de lege care prevede evidentierea bacsisului pe nota de plata si pe bonul fiscal. Sumele care provin din bacsis vor fi distribuite angajatilor integral, iar banii din bacsis vor fi considerati venituri cu retinere la sursa, fara a fi cuprinse in baza…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede reducerea de la 21 la 18 ani a varstei minime de obtinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE si de la 24 la 21 ani pentru categoriile D, DE, cu conditia obtinerii unui certificat de competenta profesionala. Proiectul…

- Social-democratii au depus, luni, catre Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, o solicitare pentru declansarea procedurii de revocare din functia de membru si vicepresedinte al Curtii de Conturi a lui Niculae Badalau, suspectat de catre DNA de dare de mita, deoarece nu a…